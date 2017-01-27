Кликуху Овика Абрамяна не назвали, но удар нанесли знатный

Заседание Совета РПА 26 января 2017 года до боли напоминало аналогичное заседание 12 февраля 2015 года, после которого из политики был отстранен Гагик Царукян, а «буржуазно-демократическая революция» разгромлена. То заседание было полностью посвящено Гагику Царукяну – его назвали злом и неадекватным человеком, который превращает страну в цирк. Тогда Сержа Саркисян сказал, что распорядился не называть Царукяна Доди Гаго, но и это не помогло.

По сути, вчерашнее заседание было посвящено свату Гагика Царукяна – экс-премьеру Овику Абрамяну, хотя официально обсуждалась подготовка к парламентским выборам. Овик Абрамян также играл значительную роль в «буржуазно-демократической революции» и смене власти, которую готовил Царукян, но на заседании 12 февраля 2015 года вынужден был отступить и заявить, что как ни давали Царукяну «по башке», все ему было мало.

Вчера вечером «дали по башке» уже Овику Абрамяну, правда, несколько иначе. Его имя и даже кликуху не назвали ни Серж Саркисян, ни другие. Но прозвучавшие заявления говорили о многом.

Например, споуксмен РПА Эдурд Шармазанов сказал, что в заявлении Овика Абрамяна о выходе из РПА нет политических мотивов, отметив, что в партию вступают ради не удовльствия, а служения. Он сказал, что им всегда удавалось это обеспечивать, потому они и идут по пути перемен.

Иными словами, Овик Абрамян, покинув должность премьер-министра, то есть удовольствие, больше не захотел служить партии.

А Серж Саркисян, фактически, зачитал приговор Овику Абрамяну: «Вы знаете, большие реки дают жизнь на всем протяжении своей дельты, и небольшие ручьи, которые отрываются от реки и не вливаются в нее снова, высыхают. Это закон природы, который никто не может отменить».