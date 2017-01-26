Серж Саркисян о Гагике Царукяне

Предвыборные списки РПА пока не определены, обсуждения продолжаются и в установленный законом срок они будут представлены в ЦИК. Об этом сегодня после заседания Совета РПА заявил споуксмен партии Эдуард Шармазанов. Имя главы предвыборного штаба уже известно, но его пока не объявят.

Шармазанов процитировал фрагменты из выступления Сержа Саркисяна на заседании. Он сказал, что хотя назначение парламентских выборов на 2 апреля не антиконституционно, но, учитывая фактор войны, РПА готово согласиться с изменением дня выборов, если будет политическая консолидация.

Шармазанов отметил, что РПА выступает за предвыборные блоки. «Мы говорили, что после конституционных реформ роль партий существенно возрастет, и произойдет укрупнение партий. Сейчас мы видим, как партии объединяются в блоки, и это хорошо», отметил он.

Шармазанов также ответил на вопрос, является ли Гагик Царукян проектом Сержа Саркисяна. «Говорят, он псевдооппозиция, но ничего подобного», отметил Шармазанов, сославшись на слова Сержа Саркисяна.

Комментируя слухи и том, что РПА стало покидать все больше народу, Шармазанов сказал, что партия – живой организм, кто-то уходит, кто-то приходит. За последние месяцы РПА пополнилось 11 тыс. членов, сказал он.