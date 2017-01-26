Новая должность Карена Карапетяна

  • Lragir.am
  • Страна - 26 Января 2017, 21:52
Первым вице-председателем РПА стал премьер-министр Карен Карапетян

Только что завершилось заседание Совета РПА, на котором был утвержден состав Совета. Об этом сообщил споуксмен РПА Эдуард Шармазанов.

Вице-председателями стали Мушег Лалаян, Галуст Саакян и Армен Ашотян.

Избран Совет старейшин, председателем которого стал Галуст Саакян.

Главой ереванского подразделения РПА стал Тарон Маркарян, председателем женсовета – Эрмине Нагдалян.

Шармазанов сказал, что в состав Совета избрано 35 новых членов. 

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