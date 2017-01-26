Первым вице-председателем РПА стал премьер-министр Карен Карапетян Только что завершилось заседание Совета РПА, на котором был утвержден состав Совета. Об этом сообщил споуксмен РПА Эдуард Шармазанов. Вице-председателями стали Мушег Лалаян, Галуст Саакян и Армен Ашотян. Избран Совет старейшин, председателем которого стал Галуст Саакян. Главой ереванского подразделения РПА стал Тарон Маркарян, председателем женсовета – Эрмине Нагдалян. Шармазанов сказал, что в состав Совета избрано 35 новых членов.
Новая должность Карена Карапетяна
- Страна - 26 Января 2017, 21:52