Сейран Оганян назвал цель своего участия в выборах

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян сделал очередную публикацию на своей странице в соцсети Facebook, обнародовав видеозапись, в которой ответил на адресованные ему гражданами несколько вопросов, в частности, о причинах участия в предстоящих 2 апреля парламентских выборах. Отвечая на адресованные ему вопросы о причинах ухода из системы власти и участия в парламентских выборах, С. Оганян сперва вспомнил советские годы, избранный им сложнейший путь – участие в Карабахской освободительной войне, а затем добавил, что сейчас в Армении настали такие же сложные времена. «В настоящее время мы также переживаем опасный период, и я, оказавшись перед выбором, избрал сложный путь. Моя цель – это не участие в театральных шоу на политической арене, а объединение патриотических сил согласно конституционному праву и поиск путей безопасности для народа», – отметил С. Оганян. Он также заверил, что не жалеет об отказе от высоких государственных должностей. «Это решение в своей жизни я принял самостоятельно, опираясь на высокие нравственные ценности», – заявил экс-министр. Об этом сообщает Panorama.am.