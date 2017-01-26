В центральном офисе Республиканской партии Армении началось заседание Исполнительного органа под председательством Сержа Саркисяна. За заседанием Исполнительного органа последует заседание Совета партии, в ходе которого будет утвержден новый состав Совета. Ожидается, что в ходе заседания будут уточнены пропорциональные и территориальные списки на предстоящих парламентских выборах и названо имя начальника предвыборного штаба РПА.
Началось "историческое" заседание Исполнительного органа РПА
- Страна - 26 Января 2017, 20:02