Давос не единственная площадка для инвестпрограмм Армении – министр

/АРКА/. Форум в Давосе не является единственной площадкой для представления инвестиционных программ Армении, сказал в четверг журналистам министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян. Армения не была представлена на форуме в Давосе, который в 2017 году проходил 17-20 января. "Мы внимательно отслеживаем все процессы, но из-за загруженности не смогли принять участие в форуме", - пояснил Караян. Отвечая на вопрос о том, что Армения могла бы представить в Давосе такие программы, как строительство нового блока Армянской АЭС, железной дороги Иран-Армения, министр подчеркнул, что все эти проекты представлены на иных площадках и всем потенциальным инвесторам. "Я согласен, что форум в Давосе был бы хорошей площадкой для представления этих проектов, но это не единственная площадка и наше отсутствие на ней не означает, что наши инвестиционные программы не будут представлены всем потенциальным инвесторам", - сказал Караян.