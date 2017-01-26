Глава украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев прокомментировал свой скандальный пост в Facebook, в котором он обвинил армянскую делегацию в попытке подкупить его коньяком. Армянская сторона опровергает дезинформацию. ЕРЕВАН, 25 янв — Sputnik. Докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев пытается отвести от себя подозрения, ставшие поводом для разговоров в Страсбурге. Об этом в беседе со Sputnik Армения сказал представитель армянской делегации в ПАСЕ, депутат Республиканской партии Армении Самвел Фарманян. Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook, комментируя принятие ПАСЕ резолюции с упоминанием Карабаха, написал, что армянские депутаты вначале хотели подкупить его коньяком, а на следующий день принесли на заседание пачку "компромата" о том, что его бабушка — азербайджанка. Цель "подкупа", по его словам, в том, чтобы он отказался от признания Нагорного Карабаха как части Азербайджана. В свою очередь армянский делегат в ПАСЕ Самвел Фарманян выступил с заявлением, в котором обратил внимание членов "Европейской народной партии" и руководителя ЕНП Акселя Фишера на дезинформацию, распространяемую украинским делегатом. "Я сказал, что, по сути, распространение Арьевым дезинформация — не что иное, как попытка отвести от себя подозрения, ставшие поводом для разговоров в Страсбурге", — сказал Фарманян Sputnik Армения. В ответ на выступление представителя армянской делегации Арьев заявил, что он сделал запись на украинском языке и, возможно, его слова неверно истолковали. Фарманян считает эти оправдания неубедительными. При этом другой член делегации от Армении Наира Карапетян возразила, что ее бабушка украинка, она прекрасно владеет украинским языком и может подтвердить, что слова Арьева были переведены правильно. Что касается армянского коньяка, то оказывается, что коньяк в Страсбурге был, но только на обеденном столе. Как сообщил Фарманян, накануне вечером по инициативе немецкого депутата, руководителя ЕНП Акселя Фишера был организован ужин, во время которого за одним столом оказались члены армянской делегации Самвел Фарманян и Наира Карапетян, замглавы делегации Азербайджана Вусал Гусейнов и автор доклада Владимир Арьев. "Господин Фишер попытался достичь согласия относительно этого вопроса в неформальной обстановке. Ужин, который длился более 3 часов, прошел в конструктивном ключе, делегат Азербайджана Гусейнов также был конструктивен. В конце встречи мы с автором доклада пришли к согласию касательно таких общих формулировок, которые нельзя рассматривать в одностороннем порядке", — сказал Фарманян. Депутат добавил, что во время ужина на столе наряду с французским вином и немецким пивом стоял также и армянский коньяк. Однако, вопреки ожиданиям фракции ЕНП, ее руководителя Акселя Фишера и членов армянской делегации на следующий день (скорее всего, достигнув согласия с Баку), автор доклада Арьев отказался от достигнутых договоренностей, поставив тем самым в неловкое положение азербайджанского делегата Вусала Гусейнова, участвующего в переговорах и проявившего конструктивность. "Думаю, чтобы сделать ужин незабываемым нужно пригласить сотрудников службы безопасности польского аэропорта, которые расскажут курьезные случаи о том, как арестовывали украинского депутата с подозрением на содержание наркотиков в кармане", — сказал Фарманян, отвечая на фразу Арьева: "если хочешь сделать дело смешным — позови советников из армянского парламента, даже радио не нужно привлекать". В девятом пункте резолюции "Нападение на журналистов и свободу СМИ в Европе", подготовленной Владимиром Арьевым и принятой накануне ПАСЕ говорится, что "Ассамблея выражает свою обеспокоенность тем, что свобода СМИ, предусмотренная 10 статьей Европейской конвенции по правам человека, отсутствует на тех территориях стран-членов, которые де-факто контролируются сепаратистским режимом, в частности в Азербайджане — Нагорном Карабахе, Грузии — Абхазии и Южной Осетии, Молдове — Приднестровье". Read more: https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20170125/6182202/farmanyan-arevu-ne-udastsya-prosto-tak-perevarit-armyanskij-konyak.html