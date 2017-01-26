На линии соприкосновения ночью было относительно спокойно

Ситуация в ночь на 26-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск была спокойной, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. Противник нарушил режим прекращения огня в целом 8 раз, произведя по армянским позициям около 60 выстрелов из стрелкового оружия различных калибров. “Передовые подразделения Армии обороны НКР, не прибегая к ответным действиям, уверенно выполняли поставленную перед ними боевую задачу”, - отмечается в сообщении.