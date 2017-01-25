Овик Абрамян заявил о выходе из РПА

Бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян сегодня, 25 января, выступил с заявлением, сообщив о своем решении покинуть ряды правящей Республиканской партии Армении (РПА).

«Я принял одно из самых важных и трудных решений в своей жизни и заявляю, что прекращаю членство в Республиканской партии Армении. Я долго думал при принятии данного решения. Скажу искренне: это было непростым решением для меня, так как я посвятил партии значительный отрезок своей жизни – порядка двух десятилетий», – отметил Овик Абрамян.

«Я благодарен всем своим партийным товарищам – за плодотворную совместную работу в течение долгих лет. Благодарен действующим и бывшим должностным лицам из государственных учреждений, действующим и бывшим ответственным лицам городов, сел и областей РА, нашим соотечественникам за достижения, которые мы зарегистрировали вместе.

Командная работа, достоинство каждого члена команды были и остаются для меня приоритетом. Безусловно, мое место в РПА не останется вакантным: придут новые деятели, возможно, более умные или целеустремленные. Но мне бы очень хотелось, чтобы они были, как минимум, столь же патриотичными», – указал Овик Абрамян.

«Я ухожу из РПА, но продолжу активно заниматься политикой, поскольку убежден, что обладаю достаточными силами, знаниями и опытом, чтобы служить нашему государству и народу.

Я продолжу жить и работать во имя Армении.

Да хранит Бог нашу страну и армянский народ», – подчеркнул экс-премьер Армении.