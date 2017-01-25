23 января Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру экс-главы нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона, номинированного Дональдом Трампом на пост госсекретаря США. В ходе голосования мнения сенаторов, входящих в комитет, разделились по партийной принадлежности: 11 республиканцев проголосовали за Тиллерсона, 10 сенаторов от Демократической партии - против. Отвечая на вопрос сенатора США от штата Нью-Джерси, Роберта Менендеза, кандидат на пост Госсекретаря ответил։ «Трагические злодеяния 1915г. остаются болезненной проблемой в отношениях между Арменией и Турцией, и гарантировать мирные и стабильные отношения между этими двумя странами в интересах США. В случае победы, я проведу полное изучение исторических событий и начну открытый диалога между Арменией и Турцией в интересах региональной стабильности». Акцентируя внимание на нарушения Турцией основных свобод, Тиллерсон ясно дал понять, что он «очень сильно обеспокоен многими мерами, недавно принятыми турецким правительством». Он заявил: «Религиозная свобода - основной американский принцип и важный аспект мира и международной стабильности. В случае победы, я буду работать с Турцией для защиты религиозных меньшинств и уважения их культурного наследия». «Армянская Ассамблея высоко ценит давнюю приверженность сенатора Менендеза и благодарит за поднятые вопросы, затрагивающих армянскую проблематику», - заявил Исполнительный директор Армянской ассамблеи Америки Брайан Ардуни. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Кандидат на пост Госсекретаря Рекс Тиллерсон ответил на вопросы о Геноциде армян
- Страна - 25 Января 2017, 13:35