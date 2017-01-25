Армения может послужить своеобразным мостом между Ираном и ЕАЭС –Серж Саргсян

В сфере энергетики, являющейся одной из важнейших отраслей экономики Армении, в последние годы зарегистрированы значительные достижения. Об этом, как передает “Арменпресс”, заявил в среду президент Армении Серж Саргсян на открытии форума, проходящего в рамках стартовавших в Ереване мероприятий “Неделя энергетики-2017”. По словам президента, проводимые в сфере энергетики работы направлены на повышение уровня энергетической безопасности Армении, надежное и бесперебойное оказание услуг. Глава государства отметил, что при поддержке международных компаний практически полностью модернизированы высоковольтные подстанции, имеющие системное значение. “Кроме того, в этой сфере проводятся продолжительные и последовательные работы по наращиванию новых мощностей, строительству новых линий электропередачи, внедрению новых технологий”, - сообщил Серж Саргсян. Он отметил, что в региональном плане Армения тесно сотрудничает с Ираном и Грузией. “В 2019 году будут сданы в эксплуатацию линии электропередачи "Армения-Иран" и "Армения-Грузия", которые выведут энергетическую систему Армении на совершенно новый уровень. Указанные программы позволят реализовать транзиты электроэнергии, сезонные обмены, а также ряд других коммерческих сделок”, – отметил Серж Саргсян. Серж Саргсян подчеркнул, что Армения как государство-участник Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может послужить своеобразным мостом между Ираном и ЕАЭС. Данное обстоятельство, по словам президента, создает полноценные возможности для реализации множества инвестиционных проектов. Организаторами ‘Недели энергетики-2017” в Армении выступают Фонд возобновляемой энергетики и энергоэффективности и Центр выставочных проектов “Экспомедиа”.