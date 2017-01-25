На линии соприкосновения ночью было сравнительно спокойно, за исключением Мартуни

  • Lragir.am
  • Страна - 25 Января 2017, 10:25
Ситуация в ночь на 25-е января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил была сравнительно спокойной, за исключением направления Мартуни, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР.

За указанный период противник нарушил режим прекращения огня около 15-ти раз, произведя по армянским позициям более 140 выстрелов из стрелкового оружия различных калибров.

В восточном направлении азербайджанские ВС применили станковый противотанковый гранатомет(2 снаряда).

“Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций”, - отмечается в сообщении.

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