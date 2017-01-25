На линии соприкосновения ночью было сравнительно спокойно, за исключением Мартуни

Ситуация в ночь на 25-е января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил была сравнительно спокойной, за исключением направления Мартуни, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. За указанный период противник нарушил режим прекращения огня около 15-ти раз, произведя по армянским позициям более 140 выстрелов из стрелкового оружия различных калибров. В восточном направлении азербайджанские ВС применили станковый противотанковый гранатомет(2 снаряда). “Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций”, - отмечается в сообщении.