Петр Свитальский: Армения и ЕС очень близки к заключению рамочного соглашения

Рассчитываем, что сформировавшаяся в отношениях Армения – Европейский союз позитивная динамика сохранится, а сотрудничество будет поднято на новый уровень. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель делегации ЕС в РА, посол Петр Свитальский. По его словам, и Ереван, и Брюссель «проводят очень непростую работу», и участники переговоров «очень близки к заключению соглашения Армения-ЕС». «Если все пойдет удачно, то доведение переговоров до завершения к концу 2017 года будет значительным событием. Мы также рассчитываем, что будут уточнены приоритеты партнерства. Данные приоритеты будут закреплены в политически обязательном документе, которым будут определены приоритеты ЕС в рамках политики соседства. И мы обсудим основные пути нашего сотрудничества», – сказал Петр Свитальский. Он добавил, что заключение данного рамочного соглашения придаст новое качество отношениям Армения-ЕС. Как известно, 18 января в Ереване состоялся восьмой раунд переговоров по формированию новой правовой базы отношений между Арменией и Европейским союзом. Как передала пресс-служба министерства иностранных дел Армении, в ходе встречи были обсуждены главы соглашения, касающиеся политических вопросов, а также общих, институциональных и заключительных положений. Сторонам удалось по ряду вопросов прийти к взаимопониманию. Подводя итоги переговоров, стороны также обменялись информацией и о результатах обсуждений глав, посвященных секторальным и торговым вопросам, и согласовали сроки следующего раунда переговоров, который состоится в Брюсселе. Об этом сообщает Panorama.am.