Импорт из Армении в Россию вырос на 70%, а поставки газа из России снизились

В Горках проходит встреча премьер-министров Армении и России – Карена Карапетяна и Дмитрия Медведева. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, открывая встречу Медведев отметил, что несмотря на международную конъюнктуру, изменение цен на энергоносители и ряд других экономических моментов, «тем не менее, товарооборот у нас стабильный, а если говорить об импорте из Армении, то за прошлый год мы наблюдаем рост на 70 процентов». По его словам, это «следствие присоединения Армении к Евразийскому союзу и укреплению наших хозяйственных связей». Товарооборот России и Армении в январе-октябре прошлого года составил 1,033 миллиарда долларов. Российский экспорт снизился на 14,6 процента, а вот импорт из Армении увеличился в 2,1 раза до 314 миллионов. К визиту Карапетяна стороны подготовили на подписание ряд документов, которые, рассчитывает Медведев, будут развивать вектор сотрудничества двух стран: «Надеюсь, это будет способствовать развитию экономических связей и удобству человеческого общения», - отметил российский премьер. По словам Карапетяна, межправительственная встреча станет хорошей возможностью, чтобы обсудить актуальные направления российско-армянского сотрудничества. «Я хочу заверить вас, что наша делегация приехала с очень позитивным и деловым настроем. Традиционно повестка дня армяно-российских отношений весьма насыщена», - заявил он, отметив, что армянская делегация привезла в Москву ряд новых предложений, которые помогут расширить сферы сотрудничества. Поставки российского газа в Армению в 2016 году снизились до 1,87 млрд кубометров с 1,92 млрд кубометров в 2015 году. Об этом говорится в материалах к встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с его армянским коллегой Кареном Карапетяном, передает ANGI. «Газоснабжение Армении практически полностью зависит от поставок газа из России, осуществляемых через территорию Грузии. Поставки газа в 2016 году составили 1,87 млрд куб. м (в 2015 году - 1,92 млрд куб. м)», - говорится с материалах. Согласно материалам кабмина, среди других крупных сфер взаимодействия двух стран - сотрудничество на газовом рынке. В общей сложности «Газпром» направил на финансирование газоэнергетических проектов на территории Армении, включая завершение строительства и модернизации пятого энергоблока Разданской ТЭС и участие в сооружении газопровода Иран- Армения, около 550 млн долларов. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Импорт из Армении в Россию вырос на 70%, а поставки газа из России снизились
- Страна - 24 Января 2017, 15:53