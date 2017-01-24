Апрельские выборы: слишком много «уток»

Британский словарь «Оксфорд» включил в себя в качестве главного неологизма 2016 года слово «постправда». Это то, что за пределами правды, но со временем может стать правдой.

Постправда стала мейнстримом парламентских выборов в Армении. Ежедневно на страницах газет появляются «достоверные» новости о встречах, блоках, несложившихся союзах тех или иных акторов. Причем, о тайных встречах газеты получают настолько точную информацию, что передают слова авторов в кавычках – как цитаты.

Как правило, подобные новости не опровергаются и не подтверждаются, и их достоверность остается на совести журналистов. Но все настолько привыкли к «уточной» технологии, что многие политики строят на ней свою дальнейшую карьеру. Из этих «уток» складывается «политическое» (вернее, постполитическое) пространство, в котором не привыкшие к публичности политики чувствуют себя в своей стихии.

Армянская пресса всегда отличалась склонностью к «уткам», но Апрельские выборы, наверное, побьют все рекорды. Возможно, это связано с тем, что через год в Армении должна произойти смена власти, а Серж Саркисян сам считается «хромой уткой». А это значит, будущая политическая конструкция строится не вокруг него, тем более, что в своей риторике он уже применяет выражения «после нас». То есть, уйти может не только он, но и целая плеяда людей.

Судя по количеству «уток» в прессе, многие «политики» вдруг поняли, что на этот раз никто за них решать и платить не будет, и победит тот, кто больше потратит. В этом смысле Апрельские выборы в Армении могут действительно стать самыми честными и конкурентными в истории.