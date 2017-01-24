Шаварш Кочарян посоветовал Баку почитать Устав ООН

Руководству Азербайджана давно пора прочитать Устав ООН, чтобы не выглядеть смешным, бряцая своей неграмотностью, заявил заместитель министра иностранных дел Республики Армения Шаварш Кочарян, комментируя по просьбе «Panorama.am» сегодняшнее абсурдное заявление президента Азербайджана, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил: "Мы никогда не допустим создания на территории Азербайджана второго вымышленного армянского государства. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Надеющиеся на это пусть не ждут понапрасну. Этого не будет". “Тот факт, что государство Азербайджан впервые появилось на карте мира менее ста лет назад, не может служить оправданием для незнания руководством Азербайджана основополагающих норм международного права”, - отметил замглавы МИД Армении. Шаваршш Кочарян еще раз напомнил о том, что согласно Уставу ООН статус самоопределившегося субъекта решает его народ, а территориальная целостность государства не может быть противопоставлена праву народа на самоопределение. “Руководству Азербайджана давно пора прочитать Устав ООН, чтобы не выглядеть смешным, бряцая своей неграмотностью, и смириться с неизбежностью перспективы признания Нагорно-Карабахской Республики”, - подчеркнул замглавы МИД Армении.