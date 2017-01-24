Минобороны НКР сообщает о минометных и гранатометных обстрелах со стороны Азербайджана

В ночь на 24-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 20 раз, ведя обстрел, в основном, из стрелкового оружия различных калибров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям около 210 выстрелов. В северо-восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет(5 снарядов) и автоматический станковый гранатомет(1 снаряд). “Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают удерживать полный контроль над ситуацией на передовой и уверенно нести боевое дежурство”, - отмечается в сообщении.