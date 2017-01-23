Эрмине Нагдалян переизбрана вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Национального собрания Армении Эрмине Нагдалян на пленарном заседании Ассамблеи переизбрана на посту вице-спикера ПАСЕ, сообщает пресс-служба армянского парламента. Эрмине Нагдалян занимает должность вице-спикера ПАСЕ с 25 января 2016 г. и, согласно регламенту ПАСЕ, после переизбрания продолжит занимать ее до следующей сессии. На пост вице-спикера ПАСЕ в этом году избраны представители делегаций Франции, Германии, Италии, Англии, Испании, Молдовы, Украины, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Андорры, Кипра, Эстонии.