Тонкий юмор Паруйра Айрикяна

Руководитель Союза «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян заявил, что его партия приняла решение о присоединении к предвыборному блоку Осканян-Оганян-Саркисян.

О создании блока пока не объявлено официально, и о том, что его возглавит бывший министр обороны Сейран Оганян, тоже пока тоже не заявлено. Тем не менее, решение Паруйра Айрикяна уже вызвало реакцию одного из членов будущего блока Арама Гаспарыча Саркисяна.

Он заявил, что хотя Айрикян имеет подчеркнуто антироссийскую позицию, но они решили, что не будут обсуждать вопрос внешнеполитической ориентации в ходе предвыборной кампании, и приоритетным станет вопрос реформ.

В интервью Lragir.am Паруйр Айрикян с присущим ему чувством юмора рассказал о том, почему он решил присоединиться именно к этому блоку. Он сказал, что обращался и к Левону Тер-Петросяну, и Гагику Царукяну, Никол Пашинян и Эдмон Марукян вообще не ответили на его письмо. А вот в блоке Оганян-Осканян дверь была открыта, и он решил войти.

Паруйр Айрикян отметил также, что 50 лет является руководителем учрежденной им партии «Союз «Национальное самоопределение».

Все эти годы Айрикян выступает за суверенитет Армении, который сейчас находится под угрозой из-за неоколониальной политики России. Айрикяна «обвиняют» в антироссийских настроениях, хотя он говорит исключительно о том, что выступает против колониальной политики этой страны.

Вхождение Паруйра Айрикяна в какой-либо блок предполагает как минимум наличие антиколониального дискурса в риторике данного блока. И не случайно силы, к которым обратился Айрикян, не захотели принять его в блок. Тема суверенитета и антиколониализма в предвыборный период по умолчанию не рассматривается. Хотя очевидно, что без нее предвыборная кампания превращается в базар.

Айрикян стал своеобразным лакмусом, который измеряет степень суверенности той или иной политической силы. И то, что Арам Саркисян сразу же отрекся от «внешнеполитической ориентации» Паруйра Айрикяна, говорит о том, что и блок Осканян-Оганян не намерен выдвигать вопрос суверенитета на первый план. Интересно, на каком плане находится этот вопрос у других сил?