На Армянской АЭС сработала защита из-за аварийного отключения на высоковольтных ЛЭП

/АРКА/. В результате аварийного отключения на высоковольтных ЛЭП (110 кВ) накануне сработала дифференциальная защита первой очереди 110 кВ на Армянской АЭС. В результате этого дифференциальная защита второй очереди 110 кВ ЛЭП полностью обесточила 110-киловольтную подстанцию ААЭС и электроснабжение первого блока. Об этом агентству «АРКА» сообщила советник премьер-министра Армении Шушан Сардарян. В 16:05 дифференциальная защита блок-генератор-трансформатор отключила также блочный трансформатор Т-3, в результате чего произошла частичная разгрузка АЭС. О ситуации немедленно было доложено премьер-министру Карену Карапетяну. По приказу оператора электроэнергетической системы был загружен третий энергоблок Разданской ТЭЦ. В соответствии с действующим между Арменией и Грузией межправительственным договором «Поставки электроэнергии в аварийных ситуациях», дефицит электроэнергии был поставлен из Грузии. Усилиями сотрудников «Высоковольтных линий электропередач» авария была обнаружена и устранена, и в 18:20 подача электроэнергии по линии Бжни была восстановлена. Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов докладывало премьер-министру о развитии ситуации каждые полчаса. По словам Сардарян, подобные нарушения обусловлены скоплениями льда в результате длительных морозов. Она отметила, что сбоев в поставках электроэнергии в результате аварии не было. Армянская АЭС работала в условиях недогрузки, но в нормальном режиме. В настоящее время АЭС работает в режиме полной загрузки. Снабжение системы электроэнергией осуществляется в полном объеме.