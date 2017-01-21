В Степанакерте состоялось заседание Военного совета

Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян 21 января принял участие в заседании Военного совета Армии обороны, посвященном подведению итогов 2016-го года и планам на 2017-ый год. Как сообщает пресс-служба президента НКР, в своем выступлении Бако Саакян затронул процесс военного строительства, отметил достижения и существующие проблемы, дав в целом удовлетворительную оценку осуществленным в 2016-ом году работам. По словам президента НКР, 2016-ый год в военно-политическом плане был очень сложным и вошел в историю нашего народа как год четырехдневной апрельской войны. "Эта война выявила со всей очевидностью как ряд фундаментальных развитий в военно-политической и морально-психологической плоскостях, так и задачи и необходимые шаги для эффективного противостояния новым вызовам", - подчеркнул Бако Саакян. Президент отметил, что апрельские события продемонстрировали высокую боеспособность Армии обороны, решительность народа, всего армянства в отстаивании независимости, свободы и достоинства своей родины, способность объединяться в роковой час, а также то, что отпор любой агрессии против Арцаха армянство воспринимает как отечественную войну. Глава государства дал конкретные поручения министру обороны и высшему офицерскому составу армии по надлежащему решению стоящих перед вооруженными силами задач. В заседании приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил Республики Армения Мовсес Акопян, другие должностные лица.