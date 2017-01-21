«Елк» является блоком не будущего, а сегодняшнего дня, потому что люди хотят изменений сейчас. Об этом заявил во время первого конгресса блока «Елк» («Выход») 21 января лидер партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян. «Ключ решения любой всеармянской проблемы - сильная Армения. Если не будет сильной Армении, то мы всегда будем иметь исполнительную власть, которая перешла все возможные границы и захватила функции законодательной и судебной власти. В результате этого вот уже 20 лет в Армении невозможно установить верховенство права. Мы объединились, чтобы найти выход из ситуации, наша программа прошла этап длинных обсуждений, мы представили основные положения, а детально представим в виде предвыборной программы», - заявил Марукян. Он также подчеркнул, что «Елк» является блоком отнюдь не будущего. «Армения не может оставаться в стороне от всемирных изменений, а изменения в Армении произойдут при помощи блока «Елк», другого выхода просто нет. Сегодня у нас говорят, невозможно при помощи выборов что-либо изменить в стране, все равно деньгами купят голоса, но мы все равно останемся, решим проблемы. Если вы способны были решить проблемы, то сделали бы это, вы ведь 17 лет находитесь у власти. Наша цель – смена власти, мы утверждаем, что при помощи выборов возможно что-то изменить. «Елк» является блоком не будущего, а сегодняшнего дня, потому что люди хотят изменений сейчас», - заключил Марукян. Мы ожидаем, что партия «Наследие» присоединится к блоку «Елк». Об этом 21 января в беседе с журналистами заявил председатель партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян после первого конгресса блока «Елк» («Выход»). По его словам, на данный момент представители блока ведут переговоры с партией «Наследие». «Мы ожидаем, что партия «Наследие» присоединится к блоку «Елк», поскольку как с ценностной точки зрения, так и подходов блок «Елк» - то место, где партия «Наследие» может чувствовать себя полноценной», - подчеркнул Эдмон Марукян. У народа Армении есть реальная возможность победить с помощью блока «Елк» («Выход»). Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заявил член правления партии «Гражданский договор», депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян после первого конгресса блока «Елк». На вопрос о том, что пресса пишет о шоковой ситуации для блока после возвращения бывшего лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна в политическую деятельность, депутат отметил: «Думаю, наш конгресс дал ответ на Ваш вопрос». Касаясь шансов блока на предстоящих парламентских выборах, Никол Пашинян подчеркнул: «У народа есть реальная возможность победить с помощью блока «Елк». Мы так и думаем». Затронув вопрос о возможном союзе с бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном и экс-министром иностранных дел Варданом Осканяном, он отметил: «Мы уже создали блок». Он также добавил, что переговоры с вышеупомянутыми деятелями не ведутся. Об этом сообщает news.am.