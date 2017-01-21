Азербайджан за ночь нарушили режим перемирия более 70 раз

В ночь на 21-е января на всех участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 70 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям около 800 выстрелов. В северо-восточном направлении(Сейсулан) линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет(1 снаряд). “Передовые подразделения Армии обороны НКР воздержались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство”, - отмечается в сообщении.