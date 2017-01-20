Армянские организации США намерены работать с новой администрацией, об этом в беседе с «Голосом Америки» заявил исполнительный директор Армянской ассамблеи Америки Брайан Ардуни, который выразил надежду, что их голос будет услышан и в Конгрессе, и в Госдепартаменте. «Армянская община Америки довольно большая, есть организации и персоналии, которые поддержали Трампа. Теперь всем следует консолидироваться, чтобы наш голос в столице звучал сильнее. Мы хотим, чтобы администрация привлекла Азербайджан к ответственности за убийства невинных людей в Нагорном Карабахе. Ожидается, что администрация активно вовлечется в процесс пресечения нарушений режима перемирия», сказал он. Директор вашингтонского комитета Ай дата Арам Амбарян отметил, что определенные подходы сохранятся, но кое-что должно измениться. «Мы намерены сотрудничать с администрацией Трампа по этим вопросам. Мы не поддержали ни одного из кандидатов в президенты, поскольку считаем, что ни один из них не заслужил такую поддержку, но армяне были активны как в лагере Клинтон, так и Трампа, и мы готовы поддержать всех. Администрация Трампа будет отличаться от предшественников и кардинально изменит традиционную американскую политику. Мы надеемся, что эти изменения позитивно скажутся на признании Армянского геноцида и урегулировании проблем Арцаха», сказал Амбарян. Армянские организации согласны с тем, что в армянской общине есть разочарование в связи с вопросом об Армянском геноциде. Они отмечают, что администрация Обамы вначале давала обнадеживающие обещания как по признанию геноцида, так и Арцахской проблеме, но обещания остались невыполненными.