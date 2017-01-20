ВС Азербайджана ночью стреляли по армянским позициям из крупнокалиберных пулеметов

В ночь на 20-е января на всех участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 70 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям более 1050 выстрелов. Наиболее интенсивные нарушения с применением пулеметов были зафиксированы в юго-восточном и восточном направлениях(более 300 выстрелов). “Передовые подразделения Армии обороны НКР удерживают полный контроль над ситуацией на передовой, продолжая уверенно осуществлять оборону боевых позиций”, - отмечается в сообщении.