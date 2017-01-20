Главы МИД Армении и РФ обсудили актуальные региональные и международные проблемы

Министры иностранных дел Армении и РФ Эдвард Налбандян и Сергей Лавров на состоявшейся 19 января в Москве встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. “Во время встречи министры обсудили широкий круг вопросов повестки армяно-российских союзнических взаимоотношений, ход реализации достигнутых между руководителями двух стран договоренностей”, - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Армении. Эдвард Налбандян и Сергей Лавров коснулись подготовки предстоящего официального визита премьер-министра Армении в Москву. На встрече собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене и Санкт-Петербурге. Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обменялись мнениями вокруг ряда актуальных региональных и международных проблем.