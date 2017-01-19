Давид Арутюнян сообщил о разработке более 100 правовых актов на основании поручений премьера Армении

По поручению премьер-министра Армении Карена Карапетяна министр-руководитель аппарата правительства РА Давид Арутюнян на заседании кабмина в четверг представил информацию о данных на предыдущих заседаниях поручениях и об их исполнении, передает “Арменпресс”. По словам Арутюняна, в период с 15 сентября 2016 года по 12 января 2017 года на заседаниях правительства Армении было озвучено множество поручений, основная часть которых касалась проводимой политики. То есть министерства в плане осуществления политики должны были разработать соответствующие правовые акты. Как сообщил Давид Арутюнян, за указанный период был разработан в общей сложности 101 правовой акт, из них 51 принят. К числу данных актов принадлежат законопроекты, решения премьера и правительства, в некоторых случаях – указы министров. Коснувшись наиболее важных и представляющих интерес решений, Давид Арутюнян выделил политические решения, нацеленные на модернизацию системы государственного управления. Говоря о уже принятом парламентом новом законе “О закупках”, министр-руководитель аппарата правительства Армении отметил, что он предусматривает более гибкие и прозрачные механизмы закупок, что позволит повысить уровень подотчетности кабмина перед обществом. Еще одно решение касалось оптимизации ГНКО и офисов по реализации программ. “В 2017 году произведенные изменения позволят сэкономить 3,9 млрд. драмов”, – сказал Давид Арутюнян.