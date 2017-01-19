Стала известна дата проведения референдума по проекту Конституции Республики Арцах

Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян подписал указ о проведении референдума по проекту Конституции Республики Арцах, сообщает пресс-служба главы НКР. Согласно указу, принимая за основу согласие Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики на инициативу Президента НКР о проведении референдума по проекту Конституции Республики Арцах, референдум по проекту Конституции Республики Арцах назначен на 20 февраля 2017 года.