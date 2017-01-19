Американский сопредседатель об упущенных возможностях 2016 года

В эксклюзивном интервью Tert.am новоназначенный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд заявил лб упущенных возможностях в 2016 году. «К сожалению, в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта не были использованы некоторые создавшиеся во второй половине 2016 года возможности. Необходимо, чтобы стороны вернулись к переговорному столу и проводили реальный и конструктивный диалог. Для формирования атмосферы доверия и продвижения переговорного процесса также необходимо полноценное осуществление достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге на высоком уровне в 2016 году договоренностей», сказал американский дипломат.