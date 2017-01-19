Минобороны НКР сообщает о снайперских обстрелах со стороны азербайджанских ВС

В ночь на 19-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 70 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям более 600 выстрелов. Помимо этого, на южном, восточном и северо-восточном направлениях азербайджанские ВС применили также снайперские винтовки типа "Черная стрела", "Истиглал " и "СВД", произведя в целом около 90 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжали уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу, прибегая при необходимости к ответным действиям”, - отмечается в сообщении.