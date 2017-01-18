Делегация во главе с начальником Генштаба Армении генерал-лейтенантом Мовсесом Акопяном 17 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе приняла участие во встрече военного комитета начальников генштабов НАТО. Как сообщили Новости Армении - NEWS.am в пресс-службе Минобороны, в рамках встречи делегация приняла участие в двух заседаниях: миссии «Решительное содействие» в Афганистане и в формате участников инициативы «Площадка сотрудничества». Встреча в формате «Решительное сотрудничество» посвящалась обмену мнениями касательно функций в Афганистане и планированию дальнейших действий. На встрече в формате «Площадка сотрудничества» обсуждались вопросы развития оперативной координированности ВС НАТО и стран-партнеров, укрепления международной стабильности. После заседаний генерал-лейтенант Мовсес Акопян провел встречу с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США, генералом Джозефом Денфордом. Стороны обсудили приоритеты сотрудничества в оборонной сфере и перспективы развития отношений, в частности, в области международной миротворческой деятельности. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Начальник Генштаба ВС Армении провел встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
- Страна - 18 Января 2017, 16:04