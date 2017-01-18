Жирный кусок для Овика Абрамяна

Серж Саркисян подписал указ об учреждении генконсульства Армении в городе Дубай, о чем он говорил после недавнего визита в Арабские эмираты. Фактически, для армянской власти поджарили очередной жирный кусок. Многие, безусловно, хотели бы стать генконсулом в Дубае – это и комфортно, и открывает многие возможности. Судя по тому, как часто армянские чиновники и олигархи ездят в Дубай, этот город позволяет решать как экономические, так и политические задачи. Тем более, что именно там проводятся «сходки», где обсуждаются важные вопросы. Видимо, именно это сподвигло Сержа Саркисяна открыть генконсульство в Дубае – чтобы иметь здесь постоянные глаза и уши. Это предполагает, что Серж Саркисян отдаст жирный кусок человеку доверенному или, быть может, наиболее управляемому. Кстати, в этом смысле одним из лучших номинантов на должность генконсула в Дубае может стать экс-премьер Овик Абрамян. Во-первых, потому, что бывшие премьеры Армении, как правило, отправляются за рубеж с дипломатической миссией, как, например, Тигран Саркисян, которого назначили послом в США. А во-вторых, после ухода с должности премьера Овика Абрамян уехал как раз в Дубай, чтобы собраться с мыслями. Что касается доверия, то Овик Абрамян и в этом смысле кандидатура подходящяя, поскольку его дальнейшая карьера и вообще положение полностью зависят от Сержа Саркисяна, а не от возвращения Гагика Царукяна, как писала пресса. Тем более, что возвращение Царукяна вообще лишает Абрамяна актуальности, и в этом смысле лучшим решением стало бы назначение Абрамяна генконсулом в родимом Дубае. Кстати, там он сможет лучшим образом выполнить поставленную задачу – служить консолидации. Дубай – это что объединяет все группировки в Армении.