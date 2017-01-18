Tert.am: Я в опасности, но в Турции в опасности находится каждый – Каро Пайлан

Депутат турецкого парламента армянского происхождения, член Народно-демократической партии Турции Каро Пайлан, говоря в беседе с Tert.am о случившемся с ним в турецком меджлисе в конце прошлой недели, рассказал, что во время обсуждения конституционного референдума он заявил о том, что в начале прошлого века Османская империя, правопреемником которой является нынешняя Турция, пыталась стереть с лица земли армян, греков и ассирийцев. Об этом сообщает Tert.am. «Я заявил о том, что армяне составляли тогда 40% населения, а армянское население нынешней Турции составляет 0.9%. Я назвал эти события геноцидом и отметил, что они могут называть это, как хотят», - сказал он.
Напомним, что Каро Пайлан в меджлисе Турции поднял вопрос о Геноциде армян. В виде наказания армянскому депутату запрещено участвовать в трех заседаниях меджлиса. Слова Пайлана изъяты из протокола заседания.
«К несчастью, меня снова сделали мишенью, я в опасности, но в Турции в опасности находится каждый», - сказал он, отметив, что в стране наличествуют националистические настроения, а посредством конституционного референдума эти настроения только укрепятся. По его словам, согласно новой конституции, руководители инaкомыслящих партий должны замолчать или уйти в подполье, что может быть результатом политики фашистских властей. Он отметил, что армяне являются нацменьшинством в Турции и он обеспокоен дальнейшей судьбой общины. «Я беспокоюсь не только за армянскую общину, но и за проживающие в Турции другие религиозные меньшинства», - сказал он. – Если вы в курсе моего заявления, то вы знаете, что я сказал им – Вы допустили ошибку 100 лет назад, а спустя 100 лет готовитесь повторить эту же ошибку. Эту ошибку они называют конституцией». По словам Каро Пайлана, руководство парламента Турции не хотело наказывать его, однако националистические партии пригрозили, что если его не исключат из парламента, они не проголосуют за конституционные реформы. «Это было ненормально», - отметил он. Несмотря на отношение властей и националистских партий к Каро Пайлану, его поддерживают демократические силы Турции, армяне всего мира. «Меня всегда поддерживает моя Народно-демократическая партия. Когда мне на прошлой неделе запретили участвовать в трех заседаниях меджлиса, все представители моей партии, в знак поддержки, также не приняли участие в трех заседаниях». По словам Каро Пайлана, он продолжит свою работу в парламенте Турции тем же образом. «После убийства Гранта Динка люди боялись использовать термин «геноцид». Стране нужно новое поколение, которое осмелится говорить о геноциде повсюду – в парламенте, в СМИ. Я использовал термин «геноцид» в парламенте, и вновь представители турецкого меджлиса попытались запретить использование этого слова. Безусловно, речь идет не только об использовании этого термина», - сказал Каро Пайлан. Об этом сообщает Tert.am.
Tert.am: Я в опасности, но в Турции в опасности находится каждый – Каро Пайлан
- Страна - 18 Января 2017, 11:33