ВС Азербайджана ночью стреляли по армянским позициям из снайперских винтовок и гранатомета

  • Lragir.am
  • Страна - 18 Января 2017, 11:01
В ночь на 18-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 45 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, в том числе крупнокалиберных снайперских винтовок, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

За указанный период противник произвел по армянским позициям около 490 выстрелов.

В северном направлении азербайджанские ВС применили также подствольный гранатомет(1 снаряд).

“Передовые подразделения Армии обороны НКР полностью контролируют ситуацию на передовой,  продолжая осуществлять надежную защиту боевых позиций", - отмечается в сообщении. 

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