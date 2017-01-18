ВС Азербайджана ночью стреляли по армянским позициям из снайперских винтовок и гранатомета

В ночь на 18-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 45 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, в том числе крупнокалиберных снайперских винтовок, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям около 490 выстрелов. В северном направлении азербайджанские ВС применили также подствольный гранатомет(1 снаряд). “Передовые подразделения Армии обороны НКР полностью контролируют ситуацию на передовой, продолжая осуществлять надежную защиту боевых позиций", - отмечается в сообщении.