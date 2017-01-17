Гагик Царукян заявил о возвращении в политику: Это мой крест

Учредитель и бывший председатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян выступил сегодня с заявлением, которым анонсировал свое возвращение в активную политику. Он заявил, что намерен принять участие в предстоящих парламентских выборах, сформировав широкий альянс сил. Гагик Царукян отметил, что перелистал политическую страницу своей жизни после известных февральских событий – «во избежание кровопролития» и нестабильности в Армении и Арцахе. Но его место в политическом пространстве так никто и не занял. Сегодняшняя ситуация в стране вызывает беспокойство, и Царукян намерен вновь открыть политическую страницу и служить родине. Участие в выборах Царукян назвал своим «крестом», который он готов нести до конца.