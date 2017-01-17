Делегация парламента Армении отбыла в Израиль

Делегация Национального Собрания Армении отбыла в Израиль. Об этом написал на своей странице в «Facebook» депутат от правящей Республиканской партии Армении, председатель постоянной парламентской Комиссии по внешним связям Артак Закарян. «Сегодня расширенная парламентская делегация Армении, отбывшая в Израиль, начинает свой первый рабочий день. В медицинском комплексе «Асута» состоятся встречи с ведущими специалистами сферы здравоохранения Израиля и с представителями учебных заведений. Делегация также посетит завод «Нешер» и сельскохозяйственную кибуцу «Кфар Виткин» », - отметил Закарян.