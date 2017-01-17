Премьер-министр Армении Карен Карапетян отправится в Москву. Ожидаются инвестиции?

Премьер-министр Армении Карен Карапетян по приглашению председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева 24 января с двухдневным официальным визитом отправится в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства РА. В рамках визита Карен Карапетян в Москве встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Планируется обсудить повестку дня армяно-российского сотрудничества. Премьер-министры РА и РФ коснутся также интеграционного сотрудничества двух стран в рамках Евразийского экономического союза, что будет способствовать укреплению и углублению армяно-российского взаимодействия по различным направлениям. По данным газеты «Айкакан жаманак», правительство Армении надеется, что в этом году, как минимум, 300 млн долларов инвестиций «российского происхождения» будут осуществлены в Армении. В каких сферах, пока неизвестно. «По утверждению наших источников, такое политическое решение было принято в элите Российской Федерации, целью этого является поддержка правительству Карена Карапетяна. Благодаря этой поддержке позиции Карапетяна во власти и в глазах общества должны укрепиться. Отметим, что 300 млн долларов не столь крупная сумма в экономике, однако, если учесть то, что за весь 2016 год объем чистого притока иностранных инвестиций не сօставил и половины этой суммы, то можно сказать, что данное вложение будет крайне «существенным» и послужит своей цели», - пишет газета.