По неосторожности ранен военнослужащий - ситуация на передовой

  • Lragir.am
  • Страна - 17 Января 2017, 10:42
Военнослужащий Армии обороны НКР ранен в результате нарушения правил обращения с оружием, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

“16-го января, в районе 23:55 на оборонительном участке одной из воинский частей Армии обороны, дислоцированных на восточном направлении, в результате нарушения правил обращения с оружием огнестрельное ранение получил военнослужащий Гурген Арутюнович Саркисян, 1997 года рождения”, - говорится в сообщении.  

Для выяснения деталей инцидента ведется следствие.

В ночь на 17-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 60 раз, ведя обстрел, в основном,  из стрелкового оружия различных калибров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

За указанный период противник произвел по армянским позициям более 680 выстрелов.

“Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической ситуацией, продолжая уверенно выполнять поставленную перед ними задачу”,  - отмечается в сообщении.

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