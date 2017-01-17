По неосторожности ранен военнослужащий - ситуация на передовой

Военнослужащий Армии обороны НКР ранен в результате нарушения правил обращения с оружием, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. “16-го января, в районе 23:55 на оборонительном участке одной из воинский частей Армии обороны, дислоцированных на восточном направлении, в результате нарушения правил обращения с оружием огнестрельное ранение получил военнослужащий Гурген Арутюнович Саркисян, 1997 года рождения”, - говорится в сообщении. Для выяснения деталей инцидента ведется следствие. В ночь на 17-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 60 раз, ведя обстрел, в основном, из стрелкового оружия различных калибров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям более 680 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической ситуацией, продолжая уверенно выполнять поставленную перед ними задачу”, - отмечается в сообщении.