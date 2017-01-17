Спор Киева и Москвы о кредите в 3 млрд дошел до суда в Лондоне

Во вторник, 17 января, Высокий суд Англии и Уэльса планирует начать слушания по делу о выплате кредита в три миллиарда долларов, которые в декабре 2013 года получило украинское правительство от России. В Киеве его называют "долгом Януковича". Конец 2013-го - время, когда кресло под тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем зашаталось. Оппозиция требовала подписать соглашения об ассоциации с ЕС, а экономика страны погружалась в кризис. После отказа правительства Николая Азарова от подписания соглашения и провозглашения курса на сближение с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и России тогдашние украинские власти рассчитывали на поддержку Москвы. Возможностью получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) Киев не воспользовался. В том числе и вследствие нежелания исполнять требование МВФ о повышении цен на газ для населения до рыночного уровня. 17 декабря 2013 года Янукович договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о предоставлении Украине скидки на природный газ, а также о получении кредита на сумму 15 миллиардов долларов США. Где деньги? Из обещанных 15 миллиардов долларов тогдашние украинские власти до победы Майдана успели получить только три, которые потом в Киеве и начали называть "долгом Януковича". 20 декабря, через три дня после договоренностей с Путиным, Украина разместила на Ирландской фондовой бирже свои евробонды со сроком погашения в 2015 году, ставкой купона в 5% и его выплатой каждые 6 месяцев. А Москва выкупила их на средства Фонда национального благосостояния. Буквально через несколько дней тогдашний премьер Азаров заявил, что правительство потратило полученный первый транш на социальные выплаты. Однако в апреле 2014 года новый глава Нацбанка Украины Степан Кубив отметил, что эти три миллиарда были сразу же отправлены назад в Россию - в качестве оплаты за природный газ. Вначале украинские власти совершали купонные платежи по евробондам - два раза по 75 миллионов долларов в 2014 году и один - в июне 2015-го. Вернуть долг вместе с последним купоном Украина должна была 20 декабря 2015 года. Но за несколько дней до этого Киев ввел мораторий на выплату долга России. Спор о статусе долга Форма, в который был выдан этот заем, стала одной из причин противоречий между сторонами. Москва настаивает, что долг является суверенным, то есть государственным, ибо выпущенные украинским правительством облигации были куплены за деньги Фонда национального благосостояния, который относится к средствам федерального бюджета России. С другой стороны, поскольку евробонды были выпущены на открытом рынке, Минфин Украины считает эти три миллиарда не займом от "органов управления иностранных государств", а "задолженностью по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке". Форма кредита впоследствии дала основания некоторым экспертам называть его "необычным". Есть и специалисты, называющие полученные Украиной три миллиарда долларов "одиозным" долгом - привлеченным деспотичным режимом и не использованным для нужд населения. Согласно официальной позиции Минфина и МИДа Украины, взятый в декабре 2013 года кредит нарушал "установленные на то время ограничения займов", а также был результатом "принуждения, которое осуществлялось со стороны России на протяжении 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Договора об ассоциации с ЕС". Кроме того, президент Украины Петр Порошенко и глава МИД Павел Климкин называли этот кредит взяткой, которую режим Януковича получил за отказ подписывать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Тщетные попытки найти компромисс Киев и Москва делали попытки урегулировать спор. В августе 2015 года Украина договорилась с клубом кредиторов о реструктуризацию своих внешних долгов. Так, было списано 20 процентов задолженности, а срок погашения евробондов сдвинули на четыре года. Однако Россия отказалась принимать участие в этой реструктуризации, настаивая, что, поскольку она рассматривает трехмиллиардный кредит как суверенный долг, а не коммерческий, то условия для нее должны быть лучше. Украина предъявила России ультиматум, пригрозив, что в случае неприятия ее требований вообще прекратит обслуживать российский кредит. Россия этот ультиматум отвергла, заявив, что по-прежнему ожидает погашения трехмиллиардного кредита в полном объеме в декабре и в случае отказа от выплаты этих денег обратится в суд. В декабре 2015 года МВФ признал этот долг Киева суверенным. А в феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, которая является доверительным управляющим кредитора, подала иск против Украины в Высокий суд Лондона, поскольку облигации были выпущены согласно английскому праву. Москва намеревается взыскать кроме номинальной стоимости облигаций неуплаченные проценты в размере 75 миллионов долларов, а также судебные издержки. На протяжении 2016 года стороны утверждали, что делают попытки досудебного урегулирования, но никакого прогресса достигнуто не было. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов в октябре упрекнул Украину в том, что она имитирует переговоры и не согласна идти на уступки. В свою очередь его украинский коллега Александр Данилюк обвинил Россию в том, что она "делает различные утверждения в различных обстоятельствах". Таким образом, как и в ряде других споров между Украиной и Россией, вопрос выплаты трехмиллиардного долга будет решать внешняя судебная инстанция.
Спор Киева и Москвы о кредите в 3 млрд дошел до суда в Лондоне
- Страна - 17 Января 2017, 10:39