Армия обороны НКР для подавления активности противника на передовой прибегла к ответным мерам

Распространенное вчера, 15 января, пресс-службой министерства обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы вследствие выстрела, произведенного армянской стороной, погиб военнослужащий азербайджанской армии Баширов Фикрет Нуршираван оглу, не соответствует действительности. Рекомендуем азербайджанской стороне поискать причины гибели их солдата в царящих в азербайджанской армии межличностных неуставных взаимоотношениях, об этом сообщает пресс-служба МО НКР. Более того, в ночь с 15 января на утро 16 января вдоль всей линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана противник продолжил интенсивно нарушать режим прекращения огня, применяя наряду со стрелковым оружием 60 и 82 -мм минометы. Особо интенсивному минометному обстрелу подверглись боевые опорные пункты АО, размещенные на восточном и северо-восточном участке линии соприкосновения. В этих направлениях противник выпустил из 60 -мм минометов 51 снаряд, а из 82- мм минометов 3 снаряда. Передовые подразделения АО для подавления активности противника на некоторых участках передовой прибегли к ответным мерам. Вся ответственность за последствия дальнейшего напряжения ситуации на передовой лежит на азербайджанской стороне.

В случае продолжения подобного поведения со стороны противника меры, предпринимаемые Армией обороны начнут ужесточаться.