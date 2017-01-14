Пайлана отстранили от участия в заседаниях парламента Турции за упоминание о геноциде армян

Депутат турецкого парламента от прокурдской Партии демократии народов Каро Пайлан в ходе обсуждений проекта поправок в Конституцию поднял вопрос о геноциде армян. Как сообщает Анатолийское агентство, парламент принял решение отстранить его от участия в трех заседаниях парламента. Пайлан, в частности, заявил, что в 1913-23 гг. проживавшие в стране армяне, ассирийцы, греки и евреи, путем погромов и геноцида, были либо депортированы со своих земель, либо подверглись мукам. Депутатов от правящей Партии справедливости и развития возмутило это заявление. Вице-спикер парламента Ахмет Айдан парировал, что в те времена происходили болезненные для всех процессы, но они не могут быть квалифицированы как геноцид. Но армянский депутат продолжал: «В свое время мы составляли 40% населения, сейчас армян осталось один из тысячи. В отношении армян были предприняты меры, и мы называем это геноцидом, как бы вы это ни квалифицировали. Мы все прекрасно знаем, как поступили с нашими отцами, дедами», сказал он. Председательствующий взял перерыв, затем депутаты от кемалистской оппозиционной Республиканской демократической партии и партии «Национальное движение» осудили выступление Пайлана. За термин «геноцид» армянского депутата отстранили от участия в трех заседаниях парламента, а его речь была изъята из протокола заседания.