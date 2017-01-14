«Жаманак»: Виген Саркисян может на год стать премьер-министром Армении

Для президента Армении Сержа Саргсяна самым удобным и возможным кандидатом на пост премьер-министра с апреля 2017 года по 9 апреля 2018 года является министр обороны Армении Виген Саркисян. Об этом пишет газета «Жаманак». «С этой целью и прилагаются большие усилия, чтоб общественное восприятие было готово к таким большим изменениям. Именно по этой причине Виген Саркисян возглавит список РПА. По этой программе, в апреле 2018 года, до истечения срока полномочий президента, РПА проведет разные шествия и общественные мероприятия, во время которых ее представители «будут умолять» Сержа Саргсяна стать во главе страны, стать премьер-министром. Виген Саркисян же до 9 апреля 2018 года откажется от своего поста, и по истечении срока полномочий президента Серж Саргсян вступит в должность премьер-министра. Если Карен Карапетян при этом раскладе не найдет удобную для себя должность, то он должен сделать все, чтоб провалить эти программы, или вновь вернуться в Россию, «на заработки» с большой зарплатой», - пишет «Жаманак».