В Армении назвали смехотворными инсинуации Баку о взрывном устройстве

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опровергает распространенную МО Азербайджана информацию о взрывном устройстве, якобы сброшенном с армянского беспилотника. “Это просто смешно, ничего более”, - заявил Арцрун Ованнисян в беседе с “Арменпресс”. В пятницу азербайджанское оборонное ведомство сообщило, что близ линии соприкосновения в Товузском районе с армянского беспилотника якобы было сброшено самодельное взрывное устройство.