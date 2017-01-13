Tert.am: 27 лет назад произошли погромы армян в Баку- Лариса Алавердян

27 лет назад, 13-19 января 1990 года, в Баку начались погромы армян. Погромы осуществлялись Народным фронтом Азербайджана при финансировании властей страны. Председатель общественной организации «Против правового произвола», первый Омбудсмен Армении Лариса Алавердян отметила в беседе с Tert.am, что выбор дня не был случайным, был связан со старым Новым годом, который армяне праздновали на широкую ногу. Об этом сообщает tert.am. Лариса Алавердян подчеркнула, что погромы в Баку были осуществлены в три этапа и самая большая волна беженцев была зафиксирована в 1988 году, когда в результате геноцидальных действий 220 тысяч армян из Баку бежали в Армению, второй этап был осуществлен летом 1989 года, когда председатель центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана призвал беженцев вернуться и, несмотря на страх, некоторые вернулись и во второй раз были подвергнуты геноцидальным действиям. «После этих погромов в Баку оставалось 120-125 тысяч армян, среди которых были больные, а некоторые надеялись на то, что им удастся продать свое имущество. Погромы 1990 года были последним и самым жестоким этапом: людей гнали к паромам и до сегодняшнего дня не известно точное число погибших. А выжившие рассказывают страшные эпизоды о том, как людей именно с паромов бросали в море, как отнимали имущество, жестоко избивали, убивали», - сказала она и от имени спасшихся поблагодарила руководство города Красноводск Туркменистана за помощь беженцам, которые на паромах отправлялись из Баку туда. Лариса Алавердян сообщила, что общее число беженцев из Баку доходит до 480 тысяч, но в Армению перебрались лишь 360 тысяч человек. Напомним, что 13 января 1990 года после многотысячных митингов толпа, разделенная на отдельные группы, по заранее предоставленным адресам армян, вламывалась в квартиры, избивала и подвергала насилию жителей, выбрасывали людей из окон, избивали железными прутьями и ножами, насиловали женщин, многих сжигали заживо.После появлялись представители Народного фронта Азербайджана (зачастую с так называемыми документами за квартиру) и предлагали немедленно перевезти их в порт ради спасения жизни. Армян лишали денег, ценных предметов, сберегательных книжек, документов на квартиры. В порту представители партии обыскивали армян, грабили и избавили их, а потом на паромах отправляли в Туркменистан. То же самое делали в аэропорту. В погромах участвовали правоохранительные органы, сотрудники экономического ведомства коммунальной службы (они предоставляли адреса квартир армян), врачи службы «скорая помощь», которые записывали смерть, как следствие проблем с сердцем. Погромы продолжили шесть дней. Под предлогом «восстановления» порядка только 19 января, когда под угрозой оказалась советская власть Баку, М. Горбачев подписал указ о введении в Баку режима чрезвычайного положения. После погромов 13-19 января 1990 года в Баку не осталось армянского населения, были выселены и пропали без вести тысячи армян. Во избежание ответственности и введения в заблуждение международное сообщество власти Азербайджана обвинили так называемые «хулиганские элементы», заявив, что имевшие место трагические случаи стали результатом их бесчинства и необузданности.