Уволено 3000 сотрудников государственных органов

В начале сегодняшней пресс-конференции, на которой премьер-министр Карен Карапетян подвел итоги 100 дней, он представил отчет о сокращениях в государственных органах. «Эти сокращения преследуют ясную цель – упростить процедуру принятия решений. В системе государственного управления масса проблем, и нам надо постепенно прийти к тому, чтобы оплата государственного служащего зависела от эффективности его работы», сказал премьер, отметив, что при низких зарплатах всегда существуют коррупционные риски. Он отметил, что в государственной системе сокращено 3000 человек, что позволит сэкономить 5,3 млрд. драмов.