«11-тысячная армия» Карена Карапетяна

Газета «Грапарак» сообщает, что в правящей РПА идет ожесточенная борьба за квоты в предвыборном партийном списке: Карена Карапетяна, видимо, в списках не будет, а вес Овика Абрамяна уже не тот. Кстати, Карен Карапетян позаботился о том, чтобы в марзах в рейтинговом порядке баллотировались лояльные ему руководители энергетических учреждений, которые обладают «авторитетом» и деньгами. Кроме того, по данным газеты, происходит интенсивная «республиканизация» сфер газо- и электроснабжения – данная «армия» с 7 тыс. летом выросла до 11 тыс. человек, о чем будет отрапортовано на предстоящем «историческом» заседании Совета РПА. Овик Абрамян будет баллотироваться по списку, а его сын Аргам – в рейтинговом порядке по Араратскому марзу.