Армения не откажется от проекта строительства железной дороги в Иран - министр

/АРКА/. Армения не откажется от проекта строительства железной дороги в Иран, сказал в четверг журналистам после заседания правительства Армении министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян. Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о ликвидации ЗАО "Дирекция строительства железной дороги", которая занималась проектом строительства железной дороги Иран-Армения. Решение о ликвидации ЗАО принято с целью оптимизации аппарата государственного управления и продуктивной реализации полномочий госоргана, снижения расходов. В результате ликвидации бюджет сэкономит ежегодно 35 млн. драмов. "Ликвидация ЗАО не означает закрытия проекта, поскольку в структуре министерства есть управление по железным дорогам. и оно вполне может выполнять данные функции, тем более, что мы объединили все Офисы по реализации транспортных программ", - сказал Мартиросян. Как отметил министр, проект находится на стадии обсуждений с инвесторами, в данном направлении ведутся работы, в том числе с одним из концессионеров проекта – компанией "Расиа ФЗЭ". "Проект остается интересным для инвесторов, поскольку это самый короткий транзитный путь для Ирана. Есть другие объездные дороги и различные проекты в регионе, но это не означает, что мы должны от него отказаться. В целом программа продолжает оставаться в центре внимания правительства", - сказал Мартиросян. При этом министр напомнил, что по приблизительным прогнозам проект оценивается в $3,2 млрд., однако окончательная его стоимость будет уточнена после определения маршрута его прокладки – через Севан или Ерасх. В то же время он отметил, что срок окупаемости инвестиций оценивается приблизительно в 22 года. По его словам, инвестор представит окончательные оценки после проведения расчетов и определения направления строительства железной дороги. Ранее министр сообщал, что Армения привлечет частных инвесторов к строительству железной дороги Иран–Армения. Преимуществом железнодорожной ветки Иран-Армения по сравнению с аналогичной дорогой через территорию Азербайджана министр отметил экономическую выгоду.