Нужно как можно дешевле производить электричество, чтобы выгоднее его продавать. Об этом заявил на заседании Правительства Армении 12 января премьер-министр Карен Карапетян. Министру энергетических инфраструктур и природных ресурсов было поручено пересмотреть стратегию развития энергетики республики и предложить возможности по снижению себестоимости. Это особенно важно, учитывая, что через несколько лет должны вступить в строй новые ЛЭП в Иран и Грузию, а значит – электричества можно будет экспортировать легче и больше. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Надо дешевле производить электричество и выгоднее продавать
- Страна - 12 Января 2017, 12:14