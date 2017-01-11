Айкакан жаманак: Вот и все по вопросу железной дороги

Айкакан жаманак. Завтра, скорее всего, правительство Армении поставит точку в вопросе о железнодорожном сообщении между Арменией и Ираном. В повестке завтрашнего заседания намечен вопрос ЗАО «Дирекция строительства железной дороги», которое является на 100% государственным, а собственником и основателем – министерство энергетики и природных ресурсов. Своим созданием, однако, ЗАО обязано планами создания железнодорожного сообщения между Ираном и Арменией. Даже в официальном сообщении об этом событии было указано, что ЗАО создавалось в рамках проекта железной дороги между Арменией и Ираном. А если общество ликвидируется, то это означает, что подобная программа уже не существует. Определения со стороны министерства даются, конечно, мягче, но сути это не меняет. В октябре 2008 года Серж Саргсян объявил начало строительства этой железной дороги, и это стало одним из главных лозунгов властей на пути к светлому будущему Армении. Теоретически, такая дорога – это благо, но все экономические расчеты показывают ее неизбежную убыточность. Вначале она оценивалась в 2 млрд долларов, потом – в 2.5, и, наконец, в 3.2 млрд. Говорили, что финансирование программы пойдет из России, потом говорили о Китае. Были даже разговоры о Всемирном Банке… и несмотря на отсутствие финансирования, наши чиновники продолжают утверждать о семимильных шагах программы, даже концессионер нашелся, в лице компании «Россия». Компания эта должна была собрать всю информацию о проекте, найти финансы и сама получать выгоду от осуществления проекта. Очень скоро, конечно, выяснилось, что компания эта – оффшорная, говоря современным языком, она «фейк», и служит лишь для пропагандистских целей, а с февраля 2014 года и вовсе не подает признаков жизни. Первым под сомнение проект поставил бывший премьер Овик Абрамян, 26 февраля 2015 года задавший конкретный вопрос тогдашнему министру транспорта Г.Бегларяну, который на заседании представлял проект пролонгирования на два месяца необходимых мероприятий. Это был исторический диалог премьера и министра. В последнее время тема эта упоминается сдержанно, без особого пафоса, а в ходе визита иранского президента неделю назад она не затрагивалась вообще, ограничившись общим упоминанием в совместном заявлении Сержа Саргсяна и Хасана Роухани. Трудно подсчитать, во что обошлась пустая реклама нашему бюджету, известно лишь, что в 2009 году для создания ЗАО «Дирекция строительства железной дороги» было выделено 27 млн драм. Сколько на эту компанию ушло за 7-8 лет, еще предстоит выяснить