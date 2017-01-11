Три партии предлагают упразднить Совет старейшин Ванадзора

Партии «Просвещенная Армения», «Процветающая Армения» и «Армянское возрождение» подписали заявление с предложением к правительству об упразднении Совета старейшин города Ванадзор. Напомним, что Совет старейшин был избран в октябре этого года по итогам вызвавших многочисленные споры выборов, в которых победу одержал представитель правящей РПА. После выборов три вышеназванные партии приняли решение бойкотировать работу Совета старейшин, что привело к отсутствию кворума и, фактически, парализации работы. Исходя из этого партии обращаются в правительство с предложением упразднить Совет старейшин и назначить новые выборы.